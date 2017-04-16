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تواضروس: «الله اختار شهداء أحد السعف سفراء لنا في السماء»

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تواضروس: «الله اختار شهداء أحد السعف سفراء لنا في السماء» تواضروس: «الله اختار شهداء أحد السعف سفراء لنا في السماء»

التحرير

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن «عيد القيامة هو أساس أعياد المسيحية، ويأتي بعد صيام 55 يومًا، والأسبوع الأخير من هذا الصوم كان بدايته أحد السعف، والذي صار لنا فيه شهداء وجرحى».

أضاف البابا، خلال كلمته في احتفال الكنيسة بعيد القيامة المجيد، أن «التاريخ سجل شهداء أحد الزعف، ونؤمن أن لا شيء يتم على هذه الأرض إلا بسماح من الله، والله اختارهم لكي يصيروا سفراء لنا في السماء، يرفعون صلوات من أجلنا، ويتشفعونا في ضعفنا».

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تابع: «نذكر إخوتنا الأحباء الذين استشهدوا في حادث المرقسية من رجال الشرطة، نذكرهم بالخير، ونذكر محبتهم وخدمتهم، ونشكر أيضًا كل الرعاية الصيحة والتي قُدمت في المستشفيات المدنية والعسكرية، وهي محل تقدير كبير».

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التحرير

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