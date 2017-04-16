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تواضروس: «ما زلنا نتألم بسبب أحداث مار جرجس والمرقسية»

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تواضروس: «ما زلنا نتألم بسبب أحداث مار جرجس والمرقسية» تواضروس: «ما زلنا نتألم بسبب أحداث مار جرجس والمرقسية»

التحرير

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأقباط تألموا بسبب الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي، بكنيستي مار جرجس، ومار مرقس، بالغربية والإسكندرية، ومازلوا يتألمون.

ووجه البابا، خلال كلمته في احتفال الكنيسة بعيد القيامة المجيد، الشكر لكل أهل الذين شاركوا الأقباط فرحتهم بعيدهم، موضحًا أن المصريين اعتادوا أن يتشاركوا في الأفراح وفي الأتراح.

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ووقع تفجيران بكنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرين، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

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التحرير

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