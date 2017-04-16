حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

نظمت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا أصاب أغلب دول العالم بالهلع خوفًا من رد فعل أمريكي، في حين توقف البيت الأبيض عن نشر سجل الزائرين على عكس ما كانت تقوم به إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فيما ازداد الحيرة بعدما أعلنت الشرطة الألمانية عن رسالة ثالثة تتبنى الهجوم على حافلة فريق بروسيا دورتموند.

1 - كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا واسعا وسط تصاعد التوترات

جانب من العرض العسكري في بيونج يانج اليوم (أ ف ب)

أحيت كوريا الشمالية عيد الميلاد الـ105 لزعيمها المؤسس الراحل و"الرئيس الخالد" كيم إيل سونج بعرض عسكري كبير في العاصمة بيونج يانج، حسبما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي. وأظهرت لقطات مشاركة آلاف الجنود والمركبات في العرض، بمصاحبة الموسيقى العسكرية أمام جمهور كبير وسط تصفيق حاد من المتابعين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- البيت الأبيض يتوقف عن نشر أسماء زائريه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمطار ميرلاند اليوم (أ ف ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، التوقف عن نشر سجل زائري البيت الأبيض، خلافا لما دأبت عليه إدارة سلفه طواعية.

وقال البيت الأبيض إن "مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن القومي واعتبارات الخصوصية" هي السبب وراء هذا القرار. ونشر سلفه الرئيس السابق، باراك أوباما، ما يربو على ستة ملايين سجل خلال مدة ولايته.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- جهة ثالثة تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات دورتموند

حافلة فريق بروسيا دورتموند بعد تعرضها للهجوم (أ ف ب)

تفحص الشرطة الألمانية رسالة اعتراف ثالثة بالمسؤولية عن هجوم يشتبه أنه بتدبير إرهابي يوم الثلاثاء الماضي على حافلة لفريق بوروسيا دورتموند لكرة القدم تتضمن شعارات متطرفة. وذكرت دوائر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن سلطات الأمن تتشكك في علاقة مرسل أو مرسلي الرسالة فعليا بتفجير دورتموند، مبينة أن من المبكر للآوان إصدار تقييم نهائي للحادث.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مسيرة أمام البيت الأبيض وفندق ترامب لمطالبة الرئيس الأمريكي بكشف ضرائب دخله

أحد المتظاهرين يرفع لافتة مناهضة لترامب خلال احتجاج اليوم أمام برج ترامب بنيويورك (أ ف ب)

نظم متظاهرون مسيرة أمام البيت الأبيض وفندق ترامب في وسط واشنطن لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن ضريبة دخله . وتأتي هذه المسيرة التي تعد واحدة من أكثر من 100 مسيرة حول الولايات المتحدة، في الموعد النهائي التقليدي للمواطنين الأمريكيين لتقديم استمارات ضرائب الدخل الاتحادية الخاصة بهم. وتم التخطيط أيضا لمسيرة في بالم بيتش، فلوريدا، حيث يقضي ترامب عطلة نهاية الأسبوع في منتجع مار آلاجو الخاص به.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- الجيش الباكستاني يحبط خطة لتنفيذ هجوم ''عيد الفصح'' في لاهور

جنود باكستانيون (أرشيفية)

أعلن الجيش الباكستاني أنه احبط خطة لتنفيذ هجوم إرهابي واسع في لاهور شرق البلاد يوم عيد الفصح، بعد مداهمة مخبأ ومقتل مشتبه به. وشهدت لاهور أحد اعنف الهجمات في باكستان في 2016 عندما قتل أكثر من سبعين شخصا معظمهم من الأطفال يوم عيد الفصح، غدًا، في اعتداء انتحاري نفذته جماعة الأحرار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا