بالصور- سقوط سيارة نقل محملة بمواد بترولية في حفرة بكفر شكر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سقطت سيارة نقل محملة بمواد بترولية في حفرة بقرية تصفا بمركز كفر شكر، مساء السبت، وانتقلت قوات الإنقاذ، والحماية المدنية، ورفعت السيارة دون حدوث ثمة تداعيات.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، إخطارا بسقوط سيارة، محملة بالوقود في حفرة بالشارع الكبير بقرية تصفا، وانتقلت قوات الحماية المدنية، ورفعت السيارة، وتبين أن الحفرة سبق وأن حدث بها هبوط نتيجة عطل في خطي المياه والمجاري، وتم الإصلاح دون رد الشىء إلى أصله.

أخطرت الوحدة المحلية بكفر شكر، بإصلاح الحفرة برد الشىء لأصله لمنع سقوط السيارات بها مرة أخرى.