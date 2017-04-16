بالصور- محافظ القليوبية وقيادات أمنية وتنفيذية يهنئون الأقباط بعيد القيامة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

اكتظت كنائس ومطرانيات القليوبية، بآلاف المسيحيين، للاحتفال بعيد القيامة، وسط تعزيزات أمنية من قبل قوات الشرطة، وتوافد المهنئين من المسلمين، وشارك اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، واللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية، والشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، وعدد من النواب بالمحافظة في قداس العيد الذي أقيم بكنيسة العذراء ببنها.

وقدم، المحافظ، والقيادات، التهنئة للمسيحيين، وللأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، والذي ترأس الصلاة.

من جانبها عززت، أجهزة الأمن، من تواجدها فى محيط الكنائس، وانتشرت دوريات أمنية بالقرب منها، وتم الدفع بقوات التدخل السريع، وسيارات الحماية المدنية، وأغلت بعض الشوارع المؤدية إلى الكنائس، وخاصة الكبرى، بالحواجز الحديدية والجنازير، ومنع وقوف السيارات والدراجات البخارية، وتم الدفع بعناصر من الشرطة السرية، لتمشيط محيط الكنائس لتأمين وحماية المصلين.