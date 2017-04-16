بالصور- الآلاف يشاركون في قداس القيامة بكنائس أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

شارك الآلاف في قداس القيامة الذي أقيم بكنائس بمحافظة أسيوط، وسط تشديد أمني كثيف ، وحذر خيم على زائري الكنائس، بعد تلقيهم تعليمات بعدم الدخول بأي حقائب وخضوعهم للتفتيش الذاتي ، خشية اندساس أي عناصر إرهابية لتعكير صفو الاحتفالات.

ويذكر أن المسيحيين يحتفلون تلك الأيام بأسبوع الآلام والذي يتضمن الجمعة العظيمة ، وسبت النور، وعيد القيامة.

وكانت كنائس محافظة أسيوط،شهدت أمس الجمعة، مراسم صلوات "جمعة الآلام"، بمشاركة الآلاف بكنائس القرى والمراكز ومدينة أسيوط، وسط تشديدات أمنية مكثفة بدأت منذ ليلة أمس الأول وتستمر حتى اليوم.

وكان خبراء المفرقعات وضباط الدفاع المدني بمديرية أمن أسيوط، بدأوا تمشيط كافة كنائس المحافظة من الداخل وتأمينها من الخارج ورفع كافة السيارات من محيط الكنائس، واستخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن القنابل والمتفجرات، كما تم استخدام آلات الكشف عن المفرقعات وجاءت جميعها سلبية.

وجرى الاعتماد بشكل كبير على فرق الكشافة الموجودة بالكنائس في تنظيم الدخول والخروج من الكنائس بالتنسيق مع قوات الأمن المتواجدة بكثافة ، باستخدام أجهزة حديثة للكشف عن المعادن على كافة أبواب ومداخل الكنائس، لتأمين الكنائس وزائريها.