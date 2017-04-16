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ريال مدريد يواجه نجوم الدوري الأمريكي

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ريال مدريد يواجه نجوم الدوري الأمريكي ريال مدريد يواجه نجوم الدوري الأمريكي

التحرير

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يواجه فريق ريال مدريد الإسباني، فريق نجوم الدوري الأمريكي، في مباراة نجوم الدوري الأمريكي 2017، 2 أغسطس المقبل على ملعب سولدير فيلد في شيكاغو.

وستكون هذه أول مرة يلعب فيها فريق نجوم الدوري الأمريكي فريقا من الدوري الإسباني، فقد واجه فريق نجوم الدوري الأمريكي سابقا أندية من الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، الدوري الإيطالي، الدوري المكسيكي والدوري الاسكتلندي.

وسوف يدير فريق نجوم الدوري الأميركي فيليكو باونوفيتش المدير الفني لفريق شيكاغو فاير.

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وقال باونوفيتش في بيان أصدره الدوري الأمريكي، إنه لشرف تمثيل دوري كرة القدم والعمل مع لاعبي الدوري الكبير في مباراة ضد واحدة من أكبر الأندية في العالم، أنا أعرف كيف هو خاصً للمنافسة ضد ريال مدريد وأعتقد أن الاعبين والمشجعين سيستمتعون بهذه التجربة".

ريال مدريد×نجوم الدوري الأمريكي

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التحرير

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