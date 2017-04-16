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البدري يحذر اللاعبين.. وجلسة مع كوليبالي

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البدري يحذر اللاعبين.. وجلسة مع كوليبالي البدري يحذر اللاعبين.. وجلسة مع كوليبالي

التحرير

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عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منذ قليل، مع لاعبي القلعة الحمراء، استعدادًا لمواجهة أسوان.

وحذر البدري، لاعبي الأهلي من الاستهتار والتهاون في مباراة الفريق الجنوبي، مشددًا على التركيز الكامل في كيفية إنهاء الهجمات وعدم أضاعة الفرص.

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واجتمع المدير الفني للأهلي مع الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم القلعة الحمراء، مطالبًا منه التركيز، وأن لا يشغل باله بعدم تسجيله للأهداف بمباراة الاتحاد السكندري.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره أسوان، غدًا الأحد، في التاسعة والربع مساءً، باستاد أسوان، ضمن مؤجلات الجولة الـ 22، ببطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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