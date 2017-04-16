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فيديو| المقاصة: «اتحاد الكرة مستفز.. ومرتضى منصور عنده حق»

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فيديو| المقاصة: «اتحاد الكرة مستفز.. ومرتضى منصور عنده حق» فيديو| المقاصة: «اتحاد الكرة مستفز.. ومرتضى منصور عنده حق»

التحرير

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قال اللواء بكري سليم، المستشار الرياضي، ومدير عام نادي المقاصة، إن أزمة مباراة فريقه أمام الزمالك تم تضخيمها بلا داعي، مشيرًا إلى أن ناديه يتعاون مع كل الأندية.

وتابع «سليم»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة المحور، أن ناديه فوجيء بخطاب اتحاد الكرة اليوم، الذي يفيد بإقامة المباراة غدًا الأحد، في عناد واضح لرغبة رئيس النادي الأبيض المعلنة، ولاتفاقه مع النادي الفيومي.

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وأضاف، من غير المنطقي أن يحدد الجبلاية موعدًا جديدًا للمباراة دون الرجوع للزمالك والمقاصة، معلقًا «ليه نستفز بعض، مرتضى منصور عنده حق».

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التحرير

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