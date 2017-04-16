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بالفيديو| مؤمن سليمان: قدمنا ملحمة أمام بيدفيست

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بالفيديو| مؤمن سليمان: قدمنا ملحمة أمام بيدفيست بالفيديو| مؤمن سليمان: قدمنا ملحمة أمام بيدفيست

التحرير

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، إن اللاعبين قدموا ملحمة كروية أمام بيدفيست الجنوب إفريقي، «القوي جدًا» على حد وصفه.

وأضاف «سليمان»، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «on sport»، أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية أمام بطل جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن فريقه تعامل مع المباراة بهدوء في الوقت المناسب، واعتمد على اللعب السريع في أحيان أخرى حسب متطلبات القاء.

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وتأهل سموحة إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه على ضيفه بيدفيست، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب»، في إياب دور الـ32 (مكرر) من البطولة. 

 

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التحرير

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