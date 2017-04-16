فيديو| حارس كمبالا: كنت أراقب حسام حسن أثناء ركلات الجزاء أمام المصري

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قال بنيامين أوسان، حارس فريق كامبالا سيتي الأوغندي، إن المصري فريق كبير، ويمتلك لاعبين قادرين على تسجيل أهداف في أي وقت، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة.

وأضاف «بنيامين»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «on sport»، أن المدير الفني لفريقه طالب اللاعبين بتوخي الحذر من الفريق البورسعيد، كاشفًا أنه كان يتابع انفعالات حسام حسن، المدير الفني لبطل مصر أثناء ركلات الجزاء بين الفريقين، خاصة أنه رمز للحماس في الكرة الإفريقية.

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وودع النادي المصري، بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب هزيمته أمام فريق كمبالا سيتي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بتقدم المصري بهدف دون رد.