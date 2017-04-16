10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو خطوة نحو عودة الحكم بالإعدام، كما صرح وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده مستعدة لمواجهة أي عمل كوري شمالي، كما حذر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أحمد بن دغر إن بلاده والتحالف العربي يواجهان مشروعا فارسيا يستهدف الخليج.

1 – أردوغان: التصويت بنعم تمهد لعودة الإعدام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدثًا أمام أنصاره اليوم في إسطنبول (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثاني مؤتمر جماهيري بإسطنبول، إن فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء التركي سيمهد الطريق أمام عودة عقوبة الإعدام . وأضاف: " إخواني، قراري بشأن عقوبة الإعدام واضح. في حال تم تمريره في البرلمان ووصلني، فسوف أقره وأنهي هذا الأمر". ويتطلب التعديل الدستوري أغلبية الثلثين لتمريره في البرلمان.

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2- وزير خارجية اليابان: مستعدون لأي عمل كوري شمالي

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (أرشيفية)

أكد وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا استعداد بلاده لمواجهة أي عمل كوري شمالي، والتصدي بشكل كامل لاي ظرف طارئ على شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

وكان كيشيدا يتحدث إلى الصحفيين هيروشيما، فيما كانت كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الـ105، لميلاد مؤسسها، كيم إيل سونج.

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3- لافروف: مصرون على تحقيق غير منحاز في هجوم خان شيخون

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،على إصرار بلاده على إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وغير منحاز بحادثة الهجوم الكيماوي في خان شيخون السورية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "نصر على إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وغير منحاز بحادثة الهجوم الكيماوي وإرسال بشكل فوري لجنة تحقيق إلى مكان الحادث والمطار الذي جرى استهدافه من قبل الولايات المتحدة، بحسب وكالتي سبوتنيك وانترفاكس.

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4- رئيس وزراء اليمن: نواجه مشروعا فارسيا

أحمد عبيد بن داغر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا (أرشيفية)

قال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، إن بلاده والتحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات يواجهان مشروعا فارسيا يستهدف الخليج والمنطقة العربية. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام، معمر الإرياني في ندوة أقيمت في معهد العالم العربي بباريس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

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5- رئيس الوزراء المجري: جورج سورس يدعم الهجرة غير الشرعية

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ ف ب)

دافع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن إجراءاته المثيرة للجدل بحق الجامعة الأوروبية المركزية الخاصة في بودابست، متهما مؤسسها الملياردير الأمريكي جورج سورس بدعم الهجرة غير الشرعية. وجدد أوربان،في حوار مع صحيفة "ماجيار إيدوك"، هجومه على الملياردير سوروس، قائلا: "يتمحور الأمر كله حول جورج سوروس المختفي عن الساحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار منظماته المجرية، التي تدعم الهجرة غير الشرعية".

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6- السفير الروسي بليبيا: حريصون على عودة الاستقرار

السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف (أرشيفية)

جدد سفير روسيا لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، دعم بلاده لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، وحرص روسيا على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في مقر المجلس بمدينة طرابلس، السفير الروسي، ووفق ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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7- عون: نحترم إرداة الفرنسيين في اختيار رئيسهم

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية)

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن لبنان سيحترم إرادة الفرنسيين في اختيار رئيسهم وسيتعاون مع الرئيس المقبل انطلاقاً من العلاقات التقليدية التي تجمع بين البلدين .

جاء حديث عون خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي جيروم شارتييه المستشار الخاص للمرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون، "الذي نقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس فيون واعتذاره عن عدم تمكنه من المجيء الى لبنان كما كان مقررا، وذلك لظروف طارئة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

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8- حامد كرازاي: أمريكا خططت مسبقا لاستخدام "أم القنابل"

الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي (أرشيفية)

أعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أن استخدام "أم القنابل" الأمريكية ضد مُسلّحي تنظيم داعش في أفغانستان كان مخططًا له مسبقا، بحسب شبكة تولو نيوز الأفغانية. وذكر الرئيس الأفغاني السابق أن وجود الإرهابيين كان "ذريعة" استغلها الأمريكيون لاختبار سلاحهم الفتّاك.

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9- رئيس ألمانيا: نفوذنا يتواجد إذا أصبحنا فاعلين

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (أرشيفية)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في استمرار التضامن الوثيق بين برلين وباريس عقب الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقال شتاينماير، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "فقط عندما نجعل سويا - بالأخص ألمانيا وفرنسا- أوروبا فاعلا حقيقيا في العالم، سيكون لنا نفوذ... إذا امتنعنا عن ذلك، مثلما تريد أحزاب شعبوية قومية في فرنسا أيضا، فلن نكون لاعبين، بل سنصبح كرة قدم لقوى أخرى".

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10- رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة: يجب الانسحاب من اتفاق المناخ

رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة سكوت برويت (أرشيفية)

صرح رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة أن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من اتفاقية باريس حول المناخ، ليصبح بذلك أول مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتخذ موقفا من هذا النوع علنا. وقال سكوت برويت لشبكة "فوكس نيوز" إن "اتفاقية باريس أمر يجب أن ندرسه بدقة". وأضاف أن "الولايات المتحدة يجب أن تخرج منها برأي".

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