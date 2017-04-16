وكيل الأزهر مطالبًَا بإعدام المتورطين في اغتصاب الأطفال: "تشمئذ منها النفوس السوية​"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن "جرائم الاغتصاب وبخاصة التي يتعرض لها الأطفال والتي تكررت في الآونة الأخيرة دخيلة على مجتمعنا وثقافتنا، وتشمئذ منها النفوس السوية".

وأضاف شومان في تصريحات له اليوم السبت، أن "اغتصاب الأطفال جريمة، وإفساد في الأرض وإرهاب في أبشع صوره، لا تقل خطورة عن جرائم التفجير للآمنين".

وشدد وكيل الأزهر، أن "هذه الفئة المجرمة لن ترتدع، ولن تعالج جراح الأسر المنكوبة، إلا بتوقيع عقوبة الإعدام الناجز، لمن يثبت تورطه في جريمة منها، حتى لا يتحول لا قدر الله إلى ظاهرة مرعبة".