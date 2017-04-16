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تواضروس في عظة عيد القيامة: نشكر الذين أتوا إلينا.. والشهداء سفراء لنا في السماء

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تواضروس في عظة عيد القيامة: نشكر الذين أتوا إلينا.. والشهداء سفراء لنا في السماء تواضروس في عظة عيد القيامة: نشكر الذين أتوا إلينا.. والشهداء سفراء لنا في السماء

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس

القاهرة- مصراوي:

وجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح على زيارته ومواساته للكنيسة وتعزيته، واصفًا بأنها لها أثر كبير في المواساة.

وأضاف تواضروس عظته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية،: "نشكر الذين أتوا اليوم، وهي زيارة مزدوجة للتهنئة والتعزية، ونذكر أخوتنا الذين استشهدوا من رجال الشرطة، ونشكر الرعاية الطبية بالمستشفيات المدنية والعسكرية".

وأكد في عظته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن في هذا العيد صار لنا جرحى ومصابين وشهداء هم شهداء أحد الزعف "أحد الشعانين"، والله اختارهم في هذا اليوم وهو يوم عيد، وقد صاروا سفراء لنا في السماء.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور بارز لمسؤولين وشخصيات عامة.

وجرت تشديدات أمنية كبيرة وملحوظة في محيط الكاتدرائية بالعباسية.​

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