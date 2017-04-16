بالصور .. أقباط الأقصر يؤدون قداس عيد القيامة وسط إجراءات امنية مشددة

الأقصر – محمد محروس:

أدي المواطنين الأقباط قداس عيد القيامة بمختلف كنائس محافظة الأقصر، مساء السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتفقد كنائس المحافظة خلال القداس محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عصام الحملي مدير الأمن وأعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الإجراءات تكثيف التواجد الأمني في محيط الكنائس وحول المناطق السياحية والأثرية وفي محيط المطار الدولي وبالقرب من الفنادق السياحية وأماكن تجمع المواطنين كما تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية وتم الدفع ببعض الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي سيارة مفخخة.

وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات وفحص هويات القادمين والمغادرين منعا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة