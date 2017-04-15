مدير أمن المنيا يتفقد إجراءات تأمين الكنائس في عيد القيامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفقد مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، عددًا من الكنائس للاطمئنان على إجراءات التأمين أثناء أداء قداس عيد الميلاد المجيد، بمدينة المنيا.

وقال مدير الأمن، إن إجراءات التأمين التي اتخذتها المديرية لتأمين دور العبادة المسيحية، على أعلى مستوى، حيث تم عمل حرم أمني لجميع الكنائس، وجميع المخارج والمداخل وتم تعين أفراد شرطة سريين ونظامين.

شاهد أيضا

أضاف دويدار، أن ضباط المديرية والمباحث بالكامل تعمل علي مدار اليوم ونواب القطاعات وإدارة البحث الجنائي وسعت دائرة الإشتباه، وتم الإستعانه بالعنصر النسائي من الشرطة لتأمين الكنائس وكذا لفحص ومراقبة البوابات الإلكتروينة، لافتاً أن اليوم مر بسلام ولم نرصد حدوث ما يعكر صفو أداء القداسات في جميع كنائس ومطرانيات المحافظة.