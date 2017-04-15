أسقف الإسماعيلية: نشكر الجيش والشرطة على تأمين الكنائس

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قال الأنبا سارافيم، أسقف الإسماعيلية وتوابعه بالإسماعيلية، إن الكنيسة وشعبها في الإسماعيلية، يتقدمون بخالص العزاء والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الشهداء الذين راحوا في تفجيرات الأحد الماضي، بكنيستي طنطا والإسكندرية، مضيفا: «في وسط الأحزان التي نحن فيها تقدم الشكر لكل من يهتم بتأمين الكنيسة من الجيش والشرطة».

وتابع أسقف الإسماعيلية أنه يرجو الله أن يكون الشهداء مع القديسين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مشيرًا إلى أن «الخلود للروح، وكل البشر سيموتون، ونحن في مأمن بعدل الله الذي بلا حدود».

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وأكد أسقف الإسماعيلية أن «الموت من أجل الدين أفضل جدًا، من أجل مرافقة المسيح»، وأشار إلى قيمة الشهداء ومدى السعادة التي يحصلون عليها في السماء، مؤكدا أن الكنيسة قدمت ومازالت تقدم الشهداء، مقدمًا الشكر في نهاية كلمته للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل المسؤولين، داعيا لهم بالنجاح في قيادة مصر.