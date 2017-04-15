عمر هاشم عن «إرهاب داعش»: كل من يستحل قتل الناس «كافر»

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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم السبت، إن المؤسسة ترفض تكفير أي إنسان يشهد أن لا إله إلا الله، موضحًا أن من يشهد بذلك وهو يستحل دماء المسلمين خرج من الإسلام.

أضاف هاشم، خلال حواره، اليوم السبت، ببرنامج "ساعة من مصر"، عبر فضائية "الغد العربي"، أن "الحكم بالكفر ليس على داعش وحدها، والقرآن الكريم قال (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)، وخالدًا فيها تعني كافر، لأن الخلود لا يكون إلا للكافر".

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وتابع: "الإنسان إذا ارتكب معصية، وهو معتقد أنه عصا ربه وتاب، تاب الله عليه، لكن حين يفعلها وهو معتقد أنها حلال، حين يقتل إنسانًا وهو يعتقد أن قتله حلال، حين إذًا لا يكون مسلمًا، من يستحل قتل الناس يخرج من دين الله".