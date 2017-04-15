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جبهة الدفاع عن شيخ الأزهر: التطاول الإعلامي على «الطيب» إساءة للدولة

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جبهة الدفاع عن شيخ الأزهر: التطاول الإعلامي على «الطيب» إساءة للدولة جبهة الدفاع عن شيخ الأزهر: التطاول الإعلامي على «الطيب» إساءة للدولة

التحرير

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أدانت جبهة الدفاع عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الهجوم الإعلامي عليه خلال الأيام الماضية. قائلة بِسْمِ اللهِ الرحمن الرَّحِيمِ “وَلَتَجِدَنَّ أُقَرِّبُهُمْ مَوَدَّةُ للذين آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إنا نصارى ذَلِكَ أَنْ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَإَنَّهُمْ لِأَيَسْتَكْبِرُونَ…” صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ.

وأشارت الجبهة في بيان لها، إلى أن تلك هي كلمات العلي القدير عن أخوتنا في الإنسانية، متسائلة كيف غابت هذه الكلمات عن هؤلاء المجرمون القتلة، وأن هذا التصرف الدنيء تستنكره جميع الأديان ولا تقبله كل قيم الإنسانية، مؤكدة أنها جريمة بشعة ضد كل قيم الإنسانية جمعاء، وأن هذا الفعل المقصود به تقويض النسيج المصري الذي اتسم تاريخه بعمق التسامح وقبول الآخر والوحدة والتلاحم والعيش المشترك بين أبناء العزيزة.

وأعلنت استنكارها لهذا العمل الإجرامي، متقدمة بأصدق آيات التعازي والمواساة إلى كل شعب أرض الكنانة، لافتة إلى أنها على ثقة بأن مصر العظيمة بتاريخها وشعبها ووحدة نسيجها الاجتماعي الضارب جذوره في عمق التاريخ ستتجاوز هذه المحنة، وستنتصر على الإرهاب والفتن وكل المؤامرات التي تستهدف النيل من وحدة شعب مصر العظيم.

كما استنكرت التطاول الإعلامي من بعض الإعلاميين على الأزهر الشريف وشيخ الازهر، مؤكدة أن التطاول على الأزهر وشيخه ومقامه الرفيع أمر مرفوض تمامًا.

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وذكرت، لقد تابعنا في الجبهة عن قرب في الأيام القليلة الماضية الحملة الإعلامية الموجهة للتطاول على الأزهر الشريف قبلة المسلمين الفكرية في العالم أجمع وتصويبهم لسهام النقد له، واتهامه بالمسئولية عن الإرهاب وكأن هؤلاء لا صلة لهم بالواقع وإجادة قراءته.

وتابعت، من المعروف أن الإرهاب ظاهرة مجتمعية تقف خلفها أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، مؤكدة أن مهاجمي الأزهر الشريف وشيخه لا يعدون كونهم أنصاف أقلام وهم بفعلتهم يسيئون لمصر كلها قبل الأزهر.

 

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التحرير

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