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محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

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محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

التحرير

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زار الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

قدّم محافظ الفيوم تهانية للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وأكد أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الإخوة والوطنية ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

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وأضاف أن الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة الشعب المصرى الذى دائمًا ما نفخر بالروابط القوية التى تجمع بين أبنائه والسماحة الدينية التى تميز معاملاتهم، مؤكدًا وقوف الشعب المصرى بكل أبناءه خلف رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى تصديهم للإرهاب مقدمين فى ذلك أرواحهم ودماءهم.

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التحرير

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