حظك اليوم برج الدلو الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك، لكن في العمل ثمة من يحاول التشويش على مقترحاتك للحط من عزيمتك



عاطفياً: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجاً أمام علاقة ناشئة، وفي المقابل تتلقى خبراً يحمل إليك تباشير لم تكن تتوقعها



صحياً: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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