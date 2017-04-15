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«الكالتشيو»| نابولي يدك أودينيزي بالثلاثة.. وساسولو يفوز على سامبدوريا

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«الكالتشيو»| نابولي يدك أودينيزي بالثلاثة.. وساسولو يفوز على سامبدوريا «الكالتشيو»| نابولي يدك أودينيزي بالثلاثة.. وساسولو يفوز على سامبدوريا

التحرير

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تغلب فريق نابولي، على نظيره أودينيزي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سان باولو، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

افتتح ميرتينز التسجيل لنابولي في الدقيقة الـ48 من عمر المباراة، قبل أن يضيف ألان الهدف الثاني في الدقيقة الـ63، وفي الدقيقة الـ72 سجل كاليخون ثالث أهداف أصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة يحتل بها المركز الـ3 في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما بقي أودينيزي في المركز الـ11 برصيد 40 نقطة.

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وفي نفس الجولة، فاز ساسولو على نظيره سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، على استاد مابي.

افتتح ستشيك التسجل لفريق سامبدوريا في الدقيقة الـ28 من بداية المباراة، وفي الدقيقة الـ49 استطاع راجوسا تسجيل التعادل لساسولو، قبل أن يضيف المدافع أتشيربي الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يحتل سامبدوريا المركز الـ10 برصيد 45 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الـ14 برصيد 35 نقطة.

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التحرير

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