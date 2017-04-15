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برشلونة يحافظ على حظوظه في «الليجا» بثلاثية أمام ريال سوسيداد

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برشلونة يحافظ على حظوظه في «الليجا» بثلاثية أمام ريال سوسيداد برشلونة يحافظ على حظوظه في «الليجا» بثلاثية أمام ريال سوسيداد

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فاز فريق برشلونة، على نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب «الكامب نو»، لحساب الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية برشلونة كل من ليونيل ميسي (هدفين)، وباكو الكاسير، في الدقائق الـ44،37،17.

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بينما سجل هدفي سوسيداد كل من صامويل اومتيتي، وخافيير بريتو، في الدقائق الـ46،42.

بهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 72 في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن متصدر الجدول ريال مدريد برصيد 75 نقطة، بينما توقف رصيد سوسيداد عند النقطة الـ52 محتلًا المركز السابع بجدول المسابقة.

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التحرير

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