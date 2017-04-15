رئيس حزب الوفد: الهجوم على الأزهر ممنهج ويستهدف تأميمه

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، السبت، إن مؤسسة الأزهر الشريف تتعرض لهجمة شرسة تستهدف تأميم الأزهر، مؤكدًا أن الحزب لن يسمح بالمساس باستقلال الأزهر الشريف أو استقلال قضاء مصر.

وأضاف البدوي في بيان صحفي، أن العالم كله يحترم شيخ الأزهر، لافتًا إلى أن محاربة الإرهاب ليس مسئولية الأزهر وحده، وإنما مسئولية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والثقافة، والإعلام، الأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن الحكومة عليها دور مهم فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية، وتوفير فرص العمل لتجفيف منابع الإرهاب، موضحًا أن غياب العدالة الاجتماعية هو أحد أسباب التطرف.

وذكر بيان صحفي، صادر عن رئيس الحزب أن هجمة اعلامية قد طالت مؤسسة الأزهر، وتوجيه أصابع الاتهام للمشيخة باعتبارها مفرخة لتصدير الارهابيين، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والاسكندرية، الاسبوع الماضي، تزامنًا مع بدء احتفالات الاقباط في أحد السعف، مطالبين بضرورة تحديد الخطاب الديني واعادة تطوير مناهج الازهر.