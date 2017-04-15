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البابا تواضروس في عظة عيد القيامة: لدينا مرارة شديدة لسقوط شهداء

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البابا تواضروس في عظة عيد القيامة: لدينا مرارة شديدة لسقوط شهداء البابا تواضروس في عظة عيد القيامة: لدينا مرارة شديدة لسقوط شهداء

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس

القاهرة- مصراوي:

قال البابا تواضروس، بطريرك الكنيسة المرقسية، أنه "رغم أننا في عيد القيامة المجيد، إلا أننا نشعر بمرارة شديدة مما تألمناه الأسبوع الماضي بسبب ما حدث"، في إشارة تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وأكد في عظته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن في هذا العيد صار لنا جرحى ومصابين وشهداء هم شهداء أحد الزعف "أحد الشعانين"، والله اختارهم في هذا اليوم وهو يوم عيد، وقد صاروا سفراء لنا في السماء.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور بارز لمسؤولين وشخصيات عامة.

وجرت تشديدات أمنية كبيرة وملحوظة في محيط الكاتدرائية بالعباسية.

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مصراوي Masrawy

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