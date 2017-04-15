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حظك اليوم برج العقرب الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: يثير هذا اليوم أمراً ماضياً أو يجعلك تنتفض على وضع مهني مزعج، فتلفت أنظار الزملاء فيبادرون إلى معرفة ما يزعجك لمساعدتك

عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة التي هدأت بفضل حكمتك وتوصلك إلى حلول للمشاكل التي كنت تواجهها

صحياً: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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