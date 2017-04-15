ضبط 4200 كيلو "فسيخ" فاسد في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت فرق مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في محافظة أسوان، اليوم السبت، كمية كبيرة من الفسيخ الفاسد، بواقع 4200 كيلو جرام، قبل طرحها في الأسواق وبيعها خلال عيد شم النسيم.

صرح بذلك الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، مضيفًا أن الكمية المذكورة ضُبطت أثناء حملة تفتيشية على مخازن الفسيخ في منطقة المدينة الصناعية القديمة.

وأوضح حنفي أن فرق التفتيش مستمرة في عملها، مشيرًا إلى إلغاء الإجازات وإلى نهاية أعياد الربيع.​