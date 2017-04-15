نائب: مقترح فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف حماية مصر

كتبت – سحر عزام :

قال النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، إن تقدمه بمشروع قانون للبرلمان لتقنين أوضاع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بفرض رسوم رمزية شهرية لا تتجاوز العشر جنيهات، يستهدف الرقابة والسيطرة على هذه المواقع من قبل الدولة حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية.

ونفى عبدالستار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم السبت، ما تردد عن اقتراحه بفرض رسوم 200 جنيه على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن فكرته لا تستهدف الجباية وفرض الرسوم وإنما تأتي لحماية الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود تشريع لمواجهة الصفحات الإليكترونية التي تدعو للقتل وتحض على عدم قبول الآخر، وذلك لحماية الدولة المصرية والأمن القومي من المخططات والمؤامرات التي تستهدف الدولة.