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التموين: استلام 150 طن قمح من المزارعين في أول أيام التوريد

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التموين: استلام 150 طن قمح من المزارعين في أول أيام التوريد التموين: استلام 150 طن قمح من المزارعين في أول أيام التوريد

مصراوي Masrawy

موسم حصاد محصول القمح

القاهرة- (أ ش أ):

قال ممدوح رمضان مستشار وزير والتجارة الداخلية، إن المزارعين وردوا 150 طن قمح لصالح الهيئة العام للسلع التموينية مع بدء موسم حصاد محصول القمح في مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن موسم التوريد يبدأ في الفترة من 15 أبريل وحتى 15 يوليو المقبل.

وأشار رمضان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم السبت-، إلى أنه تم تخصيص 14 مليار جنيه للتوريد والاتفاق مع البنك الزراعي، وبنكي الأهلي ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح، في إطار حرص على إرساء مبدأ الشفافية والحفظ على المال العام وضمان حقوق الفلاحين.

وأضاف أن عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية تتم وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري المشترك لوزارات التموين والزراعة والمالية، وبالأسعار التي تم الإعلان عنها، وهي 575 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و555 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.​

 

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