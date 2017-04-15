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حظك اليوم برج الميزان الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يحثك هذا اليوم على مضاعفة الحذر، في مفكّرتك بنود عديدة ونشاطات متنوعة، تتطلب منك القيام بمجهود إضافي لتنفيذها

عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع غير مستقرة نوعاً مع الشريك وتولد نفوراً وانزعاجاً بينكما

صحياً: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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