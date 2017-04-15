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حظك اليوم برج السرطان الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: قرارات مصيرية حازمة، تجد نفسك مضطراً إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات سلبية بعض الشيء


عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً

صحياً: يجب التنبّه للعيون والقلب، لأن الفترة ملائمة للالتهابات التي قد تسبب مضاعفات

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

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