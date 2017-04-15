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مفتي الجمهورية: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم جائز شرعا

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مفتي الجمهورية: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم جائز شرعا مفتي الجمهورية: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم جائز شرعا

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الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين بعديهم، مشيرا إلى أن الإسلام دينٌ كلُّه سلامٌ ورحمةٌ وبرٌّ وصلة.

وأضاف علام، في فتواه، أن الإسلام يأمر أتباعه بالإحسان إلى الناس جميعًا، ولا ينهاهم عن بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدايا من غير المسلمين كما ثَبَت في صحيح السنة، ومن هنا فهم علماء الإسلام أن قبول هدية غير المسلم ليس فقط مستحبًّا لكونه من باب الإحسان، بل لكونه سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام والأئمة الأعلام.

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