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"الداخلية": إحكام الأمن على الكنائس لتوفير مناخ آمن لاحتفالات عيد القيامة

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"الداخلية": إحكام الأمن على الكنائس لتوفير مناخ آمن لاحتفالات عيد القيامة "الداخلية": إحكام الأمن على الكنائس لتوفير مناخ آمن لاحتفالات عيد القيامة

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اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للإعلام

كتبت– سحر عزام:

قال اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام، السبت، إنه تم رفع درجة الحماية في الكنائس والمنشآت الحيوية لأقصى درجة وتمشيط محيط جميع الكنائس بشكل دوري من قبل خبراء المفرقعات بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة.

وأضاف عطية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن بوابات الكشف على المعادن تم وضعها في منطقة الحرم الآمن حول الكنائس وكذلك منع انتظار السيارات والدراجات النارية في محيط الكنائس.

وأشار مساعد وزير الداخلية للإعلام، إلى أن كاميرات المراقبة على أبواب الكنائس موجودة وتعمل وانتشار الشرطة النظامية والسرية وذلك بهدف إقامة المسيحيين صلواتهم بمناسبة عيد القيامة في أجواء آمنة ومستقرة.

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