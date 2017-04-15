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محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (صور)​​

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (1)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (1)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (2)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (2)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (3)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (3)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (4)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (4)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (5)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (5)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (6)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (6)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظةمحافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (8)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (8)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (9)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (9)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (10)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (10)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (11)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (11)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (12)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (12)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (13)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (13)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (14)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (14)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (15)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (15)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (16)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (16)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (17)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (17)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (18)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (18)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (19)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (19)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (21)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (21)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (20)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (20)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (22)محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لعدد من كنائس المحافظة (22)

أسيوط -​ أسامة صديق:​

قدم محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، واجب العزاء في شهداء حادثتي طنطا والإسكندرية​ بعدد من مطرانيات الأقباط الأرثوذكس في مدينة ديروط، والدير المحرق، والقوصية، ومنفلوط، وبالكنيسة الإنجيلية الأولى في أسيوط.

وكان في استقبال المحافظ الأنبا برسوم، والأنبا ساويرس، والأنبا توماس، والأنبا بوخ​ميوس، والقس باقي صدقة، وعدد من كبار الأساقفة والكهنة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط​، واللواء حاتم رياض مدير فرع الأمن الوطني بأسيوط، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط​، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد المحافظ، خلال الزيارة، أن وحدة وقوة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه أقوى من كل الأعمال الإرهابية والمؤامرات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، داعيًا جموع المصريين إلى التكاتف وتضافر جهود أبناء الوطن لمجابهة مخاطر الإرهاب.

وقال اللواء هشام لطفي​إن​الإرهاب غير موجه للمسيحيين فقط، وإنما​الدولة بكامل أطيافها، مضيفًا أن نسيج هذا المجتمع سيظل قويًا دون تفرقة بين مسلم ومسيحي.

كما طمأن اللواء عاطف قليعي المواطنين بشأن تشديد وتكثيف الإجراءات الأمنية استعدادًا لاحتفالات أعياد الربيع واحتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.

يذكر أن محافظ أسيوط​قرر في وقت سابق إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية بعيد أسيوط القومي، حدادًا على شهداء الحادثتين الإرهابيتين بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، والتين أسفرتا عن عشرات القتلى والمصابين يوم الأحد الماضي.​

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