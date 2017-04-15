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فيديو| مدرب كمبالا: درسنا المصري جيدًا.. وحذرت اللاعبين من هذا الخطر

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فيديو| مدرب كمبالا: درسنا المصري جيدًا.. وحذرت اللاعبين من هذا الخطر فيديو| مدرب كمبالا: درسنا المصري جيدًا.. وحذرت اللاعبين من هذا الخطر

التحرير

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قال مايك مونبيني، المدير الفني لفريق كمبالا سيتي، إن المصري فريق كبير بالتأكيد، مشيرًا إلى أنه طالب لاعبيه بتوخي الحذر الدفاعي خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت، خاصة أن الفريق البورسعيدي يتميز بالنزعة الهجومية.

وأضاف «مونبيني»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «on sport»، أنه درس فريق المصري جيدًا قبل المباراة، مؤكدًا أن حسام حسن، المدير الفني لبطل ، زاد من صعوبة المباراة، خاصة أنه اسم كبير في كرة القدم الإفريقية.

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وودع النادي المصري، بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب هزيمته أمام فريق كمبالا، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بتقدم المصري بهدف دون رد. 

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التحرير

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