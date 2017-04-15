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ثروت سويلم يُكذب مرتضى منصور: «كلامه غير صحيح»

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ثروت سويلم يُكذب مرتضى منصور: «كلامه غير صحيح» ثروت سويلم يُكذب مرتضى منصور: «كلامه غير صحيح»

التحرير

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أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك والمقاصة ستقام في موعدها، غدًا الأحد، على ملعب «بترو سبورت» في الجولة الـ22 للدوري.

وقال سويلم، في تصريحات صحفية،إن ما ذكره مرتضى منصور رئيس الزمالك عن سرقة الختم الخاص به غير صحيح، موضحًا أن فوزي غانم مدير المكتب الفني حصل على إذنه قبل وضع الختم على الخطاب الذي تم إرساله للناديين لإخطارهما بإقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها.

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وتابع بأنه لم يكن متواجدًا في مكتبه بالفعل أثناء إرسال الخطاب، لأنه كان يجتمع بالجهات الأمنية لحسم مصير اللقاء بشكل نهائي، موضحًا أن استخدام فوزي غانم للختم الخاص به بعد الحصول على إذنه لا يمثل أي أزمة، لأفتًا إلى أنه من الطبيعي أن تسير أعمال الاتحاد بصفة طبيعية حتى في غيابه.

واختتم سويلم بالتأكيد على أن الأمن هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تأجيل أي مياراة أو عدم تأجيلها وهو ما أبلغ به رئيس الزمالك.

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التحرير

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