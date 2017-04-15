فاطمة ناعوت: «دماء الأقباط في رقبة الأزهر»

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قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن الدين الإسلامي كرم سيدنا عيسى ووالدته السيدة مريم، عليهما السلام، مشيرة إلى أنها المرأة الوحيدة التي اختصها القرآن الكريم بسورة باسمها.

أضافت ناعوت، خلال حوارها، اليوم السبت، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تن»، أنها تتألم كثيرًا حينما تجد جنديًا يؤدي خدمته ليحمي الكنيسة في مصر، موضحة أن هذا المشهد يشعرها بأنها في مجتمع غير سوي.

أكدت أنها حريصة في كل عام على الذهاب للكنيسة لحضور احتفالات عيد القيامة، مشددة على أن المسلمين يفرحون بفرحة المسيحيين بعيد القيامة.

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تابعت: «فرحة الأقباط بالقيامة تجُب أحزان الفقد، وهم يعتبرون الموت انتقالًا إلى حياة أفضل»، موضحًة أن الأزهر الشريف لابد أن يقدم حلولًا إذا كان حقًا يريد حقن دماء الأقباط، معقبةً: «دماء الأقباط التي سُفكت في رقبة الأزهر».