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صور| محافظ الإسماعيلية يزور الأسر القبطية القادمة من شمال سيناء

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زار اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، مقر إقامة الأسر القبطية التي تستضيفها المحافظة بمدينة المستقبل السكنية، بعد انتقالهم من شمال سيناء.

وخلال الزيارة وزع المحافظ، عبوات من المواد الغذائية والسلع التموينية على 107 أسر من المقيمين بدار ضيافة مدينة المستقبل، والمقيمين في 5 عمارات سكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل بكافة وسائل المعيشة وبدعم وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الإسكان والكنيسة.

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وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تقديم التهنئة للأسر القبطية بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد واستمع لمطالبهم، ووعد ببذل أقصى جهد للعمل على تلبيتها.

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