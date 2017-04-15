صور| محافظ الإسماعيلية يزور الأسر القبطية القادمة من شمال سيناء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

زار اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، مقر إقامة الأسر القبطية التي تستضيفها المحافظة بمدينة المستقبل السكنية، بعد انتقالهم من شمال سيناء.

وخلال الزيارة وزع المحافظ، عبوات من المواد الغذائية والسلع التموينية على 107 أسر من المقيمين بدار ضيافة مدينة المستقبل، والمقيمين في 5 عمارات سكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل بكافة وسائل المعيشة وبدعم وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الإسكان والكنيسة.

شاهد أيضا محافظ الإسماعيلية يطمئن على استعدادات شم النسيم بالصور.. محافظ الإسماعيلية يزور أقباط العريش بمدينة المستقبل صور| رئيس أركان الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يزوران الكنيسة الفرنساوي محافظ الإسماعيلية: نستهدف توريد 50 ألف طن قمح هذا العام فيديو | محافظ الإسماعيلية: الأسر القبطية النازحة تسلمت الشقق «مفروشة» محافظ الإسماعيلية: استقبلنا 30 أسرة قبطية من شمال سيناء وزير القوى العاملة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملتقى التوظيف الأول بقصر الثقافة وزير الأوقاف يصدر قرارا بالعفو عن إمام مسجد هاجم محافظ الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية يستقبل قائد المجموعة العسكرية بمكتب اتصال الأمم المتحدة قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يكرمان قيادات الداخلية

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تقديم التهنئة للأسر القبطية بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد واستمع لمطالبهم، ووعد ببذل أقصى جهد للعمل على تلبيتها.