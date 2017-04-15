محافظ جنوب سيناء يخصص قطعة أرض لإقامة مسرح خاص لرعاية الموهوبين

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أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رعايته لطلاب الموهوبين وخاصة الذين يمثلون المحافظة بالخارج، مشيرًا إلى أنه أنشأ صندوق لدعم الطلاب المغتربين ورعايتهم خلال سنوات التعليم.

وأشاد المحافظ بإصرار الطلاب على إقامة احتفالية ختام الأنشطة التعليمية وقدرتهم على تغير جميع المسرحيات والعروض بشكل يتناسب مع حالة الحزن الذي يمر بها المجتمع المصري على ضحايا الإرهاب الغاشم وإصرار الطلاب على توسيل رسائل للعالم بنبذ العنف والتعبير عن الأمل في الحياة والدعوة للعمل والتعاون والاتحاد من أجل عبور الوطن من هذه الأزمة، لافتا إلى أن مصر ولادة وسوف تحيا وتتقدم بأبنائها وشبابها الواعي.

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وأعلن المحافظ أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لإقامة مسرح كبير خاص بمديرية التربية والتعليم لرعاية كافة الموهوبين من طلاب المدارس وتنمية الإبداع لدى الطلاب.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم حفل ختام الأنشطة التعليمية بمدرسة الزهور الثانوية بمدينة طور سيناء بحضور اللواء محمود عيسي السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد متولي مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة والمحاسب فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء والمهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير جنوب سيناء والنائب غريب حسان عن دائرة طور سيناء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.