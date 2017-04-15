تفاصيل اجتماع محافظ مطروح مع وزيري التنمية المحلية والتخطيط

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مطروح: محمد العمدة

شهد اجتماع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم، بمقر وزارة التنمية المحلية، مناقشة الخطة الاستراتيجية للمحافظة.

وأشاد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بالفكر الذي يتبناه وزيري التنمية المحلية والتخطيط في وضع استراتيجيات المشاريع القومية، ومشاركة المحافظين في خطط ورؤى التنمية، قائلا إن هذا إنجاز يحسب للوزير، وأن التخطيط لا يكون استراتيجي فقط، وبالتالي لابد من سماع رؤية المحافظ كما فعل هشام الشريف، للوصول لمخرج استراتيجي متكامل".

وقال محافظ مطروح، إنه تم عرض مخطط التنمية الشاملة للمحافظة، والتي تشمل تنمية زراعية وصناعية واستثمارية في مجالات عدة، والمشروعات ذات الأولوية العاجلة والمستهدف منها توفير فرص عمل عملاقة، منوهاً إلى أن المستهدف هو تحقيق تنمية مستدامة،

وأشار المحافظ، إلى أنه عرض مشكلة تقنين أوضاع طلبات الشراء لواضعى اليد على جزء كبير من محافظة مطروح، على المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وافق على ذلك.

وأوضح "أبو زيد"، أن هناك مواطنين شيدوا قصورا وفلل على بعض الأراضى، مشيرا الى انه لن يتعامل مع الجميع بالمثل فمن شيد قصر على الارض سيدفع ثمنه ١٠٠ ٪ وكذلك من شيد فيلا، ومن شيد مبنى قيمته اقل من مليون جنيه سيدفع 50% من قيمته، مؤكدا أنه يسعى لإدخال موارد للدولة، منوها إلى أن هذا الاقتراح عرضه على أبناء المحافظة في الحوار المجتمعي قبل عرضه على رئيس الوزراء، مؤكداً أنه طالب بإعادة تفعيل دور الوحدات الصحية، وتطويرها بحيث يتم وضع رؤى جديدة لها في خدمة المواطنين.

وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة انتهت من وضع الملاحظات النهائية من قانون الإدارة المحلية، بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أننا ننتظر الانتهاء من اصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يتم وضع آليات العمل فى اجراءات انتخابات المجالس المحلية، وما بتعلق بها من اعداد قواعد البيانات، نافيا أنه يتم حاليا اعداد قواعد بيانات خاصة بالانتخابات.

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وأوضح الدكتور هشام الشريف، أن العمل ما زال جاريا بملف ترسيم الحدود، ولم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن الثلاثة محافظات وهم" وسط سيناءالعلمينالواحات"، التى تم الاعلان عنهم فى عهد الوزير الأسبق اللواء عادل لبيب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات المرتقبة تتم على ثلاثة محاور بمحافظتى القاهرة والجيزة، على ثلاثة محاور وهم المرور والنظافة والتراخيص والاشغالات، لافتا إلى ان الوزارة لم تصل إلى الهدف المأمول دون حملة توعية شاملة يشارك فيها الإعلام، قائلا: "لن تحل ازمة النظافة، دون اعلام قوى".

وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على النزور بشكل ميادنى خلال الفترة القادمة، لرصد المشاكل والعمل على أرض الواقع بالتعاون مع المواطن، مؤكدا أنه تم استكمال قانون المحليات الجديد ليكون نموذج حضارى للعمل به خلال الفترة القادمة.

وكشف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، عن أنه يتم تحديد أماكن لإنشاء جامعة جديدة بكل محافظة، على أن يتم تزويدها بأقسام تكنولوجيا وعلمية جديدة وفقا للتقنيات المستخدمة فى الدول المتقدمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه جارى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد، قاعدة بيانات متكاملة، الخريطة المعلوماتية "وصف مصر" التى تعدها وزارة التنمية المحلية عن المحافظات والمدن والقرى.

وأضافت الوزيرة، ان ملف ترسيم الحدود خارج حسابتنا فى الفترة ولكنه مدرج فى خطتنا موسطة المدى، مشيرة إلى إن الوزارتين يعملان بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة بجميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية فى جميع الخدمات وبشكل التعليم والصحة.

وأوضحت الدكتور هالة السعيد، أن الوزارة تسعى إلى زيادة مستمرة فى المخصصات الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، وكذلك زيادة مخصصات التكنولوجيا المستخدمة فى التعليم وذلك بالتنسيق مع الوزراء المختصين بكل تخصص.