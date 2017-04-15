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إضافة 4 كليات جديدة بجامعة السويس للعام الدراسي المقبل

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إضافة 4 كليات جديدة بجامعة السويس للعام الدراسي المقبل إضافة 4 كليات جديدة بجامعة السويس للعام الدراسي المقبل

التحرير

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أعلن ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، أنه طبقًا لقرار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء رقم 819 لسنة 2017، بالتعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتعديل بقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض في بعض الاختصاصات بناءً على ماتم عرضه على وزير التعليم العالي، بإضافة 4 كليات جديدة بجامعة السويس للعام الدراسى الجديد.

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وجاء في نص القرار، الموافقة على افتتاح كلا من كلية الهندسة وكلية الطب وكلية الإعلام وأخيرًا كلية تكنولوجيا الاتصال بدءا من الفصل الدراسي الجديد للعام الجاري، ويتم العمل بهما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء، والذي أصدر في 11 إبريل لعام 2017.

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التحرير

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