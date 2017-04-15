محافظ القليوبية يعلن خطة تأمين احتفالات شم النسيم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، رفع درجات الاستعداد الأمني لتأمين الكنائس بجميع أرجاء المحافظة، وكذلك المتنزهات العامة أثناء الاحتفالات بشم النسيم.

وأكد عشماوي في بيان صادر اليوم، أن المحافظة على استعداد تام للاحتفال بأعياد شم النسيم حيث سيتم فتح جميع المتنزهات العامة وكورنيش النيل وحدائق القناطر الخيرية ومتحفي الري والطفل لاستقبال الزائرين بالمجان.

شاهد أيضا

وأضاف البيان أنه سيتم رفع الحالة القصوى بمديريات الخدمات خصوصا الصحة والتموين وسيتم توفير سيارات إسعاف بمنطقة الحدائق بالتعاون للتعامل مع أى حالات طارئة.