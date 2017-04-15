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محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 4 مستشفيات خلال الفترة المقبلة

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محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 4 مستشفيات خلال الفترة المقبلة محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 4 مستشفيات خلال الفترة المقبلة

التحرير

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كفرالشيخ - عمرو الشامي

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيجري افتتاح مستشفيات كفر الشيخ الجامعي، وبلطيم وبرج البرلس، وسيدى غازي، خلال الفترة القليلة القادمة مع الانتهاء من مشاريع الإسكان الإجتماعي، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة.

وأعرب "نصر"، عن أمله فى المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، مضيفا أن الجميع شركاء في المسئولية سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة.

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جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع أعضاء مجلس النواب، لبحث كيفية تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

 

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التحرير

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