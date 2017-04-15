محافظ القليوبية يلتقي مندوب حاكم الشارقة لبحث إنشاء مستشفى للحروق

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التقى، اليوم البست، اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أمجد الصغير، مندوب حاكم الشارقة بمصر، لبحث إنشاء مستشفى متكامل للحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية، وأخر للطوارئ بقليوب، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان.

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إن المستشفى سيشمل 16 وحدة عناية مركزة، 30 سريرًا للسموم والحروق، عناية مركزة، قسم العيادات الخارجية، صيدلية، قسم استقبال وطوارئ، قسم للعمليات، وسكن العاملين والخدمات المساندة.

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من جانبه، أوضح مندوب حاكم الشارقة أن دولته ستتكلف بتنفيذ الإنشاءات على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وسيتم عمل نظام كامل للحرائق والتكييف المركزي.