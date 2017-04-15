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كرم جبر: حل 40 % من مشاكل المؤسسات الصحفية مرهون بالتغيرات القادمة

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كرم جبر: حل 40 % من مشاكل المؤسسات الصحفية مرهون بالتغيرات القادمة كرم جبر: حل 40 % من مشاكل المؤسسات الصحفية مرهون بالتغيرات القادمة

مصراوي Masrawy

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتبت– سحر عزام:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، السبت، إن حل 40% من المشاكل المتراكمة في المؤسسات الصحفية مرهون بوضع أسس سليمة ومستقيمة للتغييرات الصحفية للحد من الصراعات بين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة وتحديد أدوارهم.

وأضاف جبر، في حوار مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد من المعايير ستناقش مع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة لاختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير تتعلق بالكفاءة المهنية والخبرة والقدرة على التواصل الإنساني لإعادة الهيبة لهذه المناصب ولم الشمل خلال المرحلة القادمة.

وعبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تمنياته بأن تتم التغيرات الصحفية في أقرب وقت لإحداث حالة من الارتياح في المؤسسات الصحفية، مشيرًا لرغبة كثير من الصحفيين في تغيرات قوية ومنسجمة وتحدث حالة من الارتياح في الوسط الصحفي وتفتح باب من الأمل أمام أجيال الشباب.

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