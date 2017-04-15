بالصور.. مئات المسيحيين يؤدون صلاة قداس عيد القيامة بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

أدى مئات المسيحيين بمركز ومدينة طهطا بسوهاج، اليوم السبت، قداس صلاة عيد القيامة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما وضعت أجهزة الأمن بوابات إلكترونية لكشف المتفجرات أو المواد الخطرة، مع تفتيش كل المترددين على الكنيسة؛ منعًا لارتكاب أية أعمال إرهابية.

قال الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة وتوابعهما، أثناء أداء القداس، إن الوطن باق رغم أنف الأعداء الذين يقتلون أبناءه مسلمين ومسيحيين، مؤكدًا أن الكنيسة مستمرة في تقديم الشهداء للوطن ولن تبخل عليه بأرواح أبنائها الذين هم فداء للوطن.

وأضاف "إشعياء" أن الضحايا والشهداء عندما يستشهدون تختلط دماؤهم ولا يعرف دم المسلمين أو المسيحيين، فجميعهم شهداء.