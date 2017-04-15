زيدان: لا يوجد حظ في كرة القدم.. ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻫﺰيمة أي ﻓﺮﻳﻖ

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عقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مؤتمرًا صحافيًا عقب انتهاء المباراة أمام سبورتينج خيخون، في المولينون، والتي فاز بها الملكي اليوم السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وحللّ المدير الفني فوزه على سبورتنيج قائلًا: «لا يوجد شيء اسمه حظ في كرة القدم، ولكن يوجد عمل واجتهاد، يجب صناعة الحظ، نحن قادرون مع لاعبي فريقنا من الفوز على أي فريق، النضال حتى الرمق الأخير هو الحمض النووي لريال مدريد، وهذا ما قمنا به اليوم».

وأضاف زيدان: «قبل كل شيء، أنا سعيد من أجل الفريق لأنه قدم مباراة رائعة منذ البداية، وحتى صافرة النهاية، حصل سبورتينج على فرصتين سجل فيهما هدفين، صنعنا نحن فرصًا كثيرة وفوزنا مستحق».

كما تحدث المدير الفني الفرنسي عن اللاعب إيسكو: «قدّم مباراة كبيرة، وقد استحق التميز، منح الفوز للفريق مع هدفه الثاني، أنا سعيد بأدائه في المباراة وبأداء كل لاعبي الفريق، صنع إيسكو الفارق اليوم، سعيد جداً من أجله ومكانه هو ريال مدريد، الآن علينا ان نستريح والتفكير بالمباراة المقبلة ضد بايرن يوم الثلاثاء».

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وأوضح: «لقد منحنا هدفاه نقاط المباراة الثلاث، ولاسيما الهدف الثاني، كما كاد يسجل هدفاً ثالثاً، لديه شخصية مميزة مكنته من القيام بما انجزه به اليوم، إنه لاعب كبير وهو يظهر مواهبه، عندما يسجل لاعب ما هدفين ويشكل علامة فارقة في المباراة بإمكاننا القول إنها أفضل مباراة له، لكن إيسكو قدم مباريات كثيرة رائعة وليست هذه المرة الأولى، يمكن القول بان هذه أفضل آخر مبارياته".

وعن الظهير الأيسر البرتغالي كوينتراو قال زيدان: "رأيته بحالٍ جيدة، وأنا سعيد من أجله لأنه كان بحاجة للعب وقام بدوره بأفضل شكل ممكن، وقدم للفريق كل ما احتاج إليه، لقد شعر بأهميته مجدداً وذلك أمر إيجابي بالنسبة له وللفريق".

واختتم زيدان: "كنا نتوقع سبورتينج خيخون بهذا المستوى، إنه منافس بأمس الحاجة للنقاط وقد لعب بأسلحته، استحققنا النقاط الثلاث، عانينا منذ اللحظة الأولى ولكن نعرف باننا قادرون على التسجيل في الدقيقة الأخيرة".