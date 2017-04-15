صلاح الأفضل في قائمة التمريرات الحاسمة بـ«الكالتشيو»

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نجح الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وجناح فريق روما الإيطالي، في احتلال صدارة قائمة «التمريرات الحاسمة» في الدوري الإيطالي (كالتشيو)، بعد أن صنع هدف للبوسني إدين دجيكو، في المباراة التي جمعت بين روما وأتلانتا، اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من المنافسة، والذي انتهت بالتعادل لهدف وحيد لكل فريق.

وتصدر صلاح القائمة برصيد 9 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع السلوفاكي ماريك هامسيك قائد نابولي، وزميله الإسباني جوزيه كاليخون، والإسباني سوزو لاعب ميلان.

لكن يتفوق المصري، بسبب تسجيله لأهداف أكثر برصيد 11 هدفًا، وعدد مباريات أقل برصيد 25 مباراة، من قائد نابولي الذي يتشارك معه في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بالمركز الـ12.

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وجاءت تمريرات صلاح الحاسمة أمام الفرق التاليه: "أودينيزي - كروتوني 3 - نابولي - باليرمو - ساسولو 2 - إيمبولي - أتلانتا".

يذكر أن صلاح صنع 8 تمريرات حاسمة طيلة الموسم الماضي، رفقة الجيالوروسي، لكنه سجل عدد أكبر من الأهداف برصيد 14 هدفًا.