أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

صلاح الأفضل في قائمة التمريرات الحاسمة بـ«الكالتشيو»

Google+ Print
صلاح الأفضل في قائمة التمريرات الحاسمة بـ«الكالتشيو» صلاح الأفضل في قائمة التمريرات الحاسمة بـ«الكالتشيو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب ، وجناح  فريق روما الإيطالي، في احتلال صدارة قائمة «التمريرات الحاسمة» في الدوري الإيطالي (كالتشيو)، بعد أن صنع هدف للبوسني إدين دجيكو، في المباراة التي جمعت بين روما وأتلانتا، اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من المنافسة، والذي انتهت بالتعادل لهدف وحيد لكل فريق.

وتصدر صلاح القائمة برصيد 9 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع السلوفاكي ماريك هامسيك قائد نابولي، وزميله الإسباني جوزيه كاليخون، والإسباني سوزو لاعب ميلان.

لكن يتفوق المصري، بسبب تسجيله لأهداف أكثر برصيد 11 هدفًا، وعدد مباريات أقل برصيد 25 مباراة، من قائد نابولي الذي يتشارك معه في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بالمركز الـ12.

شاهد أيضا

وجاءت تمريرات صلاح الحاسمة أمام الفرق التاليه: "أودينيزي - كروتوني 3 - نابولي - باليرمو - ساسولو 2 - إيمبولي - أتلانتا".

يذكر أن صلاح صنع 8 تمريرات حاسمة طيلة الموسم الماضي، رفقة الجيالوروسي، لكنه سجل عدد أكبر من الأهداف برصيد 14 هدفًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للموسيقار عمار الشريعي "رائد الموسيقي العربية"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للموسيقار عمار الشريعي "رائد الموسيقي العربية"