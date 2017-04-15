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كوفاسيتش يصل لرقم مميز مع ريال مدريد

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كوفاسيتش يصل لرقم مميز مع ريال مدريد كوفاسيتش يصل لرقم مميز مع ريال مدريد

التحرير

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نجح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، فى حصد الفوز رقم 50 له في جميع المسابقات مع النادي الملكي، منذ الانضمام إليه قادمًا من صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وشارك كوفاسيتش، اليوم السبت، في فوز فريقه المرينجي على مضيفه سبورتينغ خيخون بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

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وخاض كوفاسيتش منذ ظهوره الرسمي الأول مع الفريق، 66 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف، وجاءت انتصارات الكرواتي موزعة على خمس مسابقات: الليجا (35) ودوري الأبطال (11) وكأس الملك (2) وكأس العالم للأندية (1) وكأس السوبر الأوروبي (1)، أما هذا الموسم، فقد شارك في 32 مباراة، محققا 22 فوزاً وسجل هدفين.

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