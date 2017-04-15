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صورة وخبر: تفجير في حلب وطفل يتألم من الوجع

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صورة وخبر: تفجير في حلب وطفل يتألم من الوجع صورة وخبر: تفجير في حلب وطفل يتألم من الوجع

مصراوي Masrawy

ضحايا تفجير الراشدين في سوريا (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

استهدفت سيارة مفخخة حافلات كانت تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة بمنطقة الراشدين التي يسيطر عليها المسلحون غربي محافظة حلب السورية؛ وأدى التفجير إلى مقتل مئة شخص على الأقل وأكثر من 125 مصابًا بينهم أطفال.

ويتم إجلاء 3700 شخصًا بينهم 1300 مقاتل موالٍ للنظام من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من قبل المسلحين في إطار اتفاق بين السورية والفصائل المعارضة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة أحد الأطفال الذين أصيبوا في الحادث أثناء تلقيه العلاج في إحدى المستشفيات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري في حلب.

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